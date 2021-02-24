Экс-девушка знаменитого теннисиста слила в сеть их нецензурную переписку

Уже бывшая девушка знаменитого австралийского теннисиста Ника Кирьоса (№48 в рейтинге ATP) Кьяра Пассари опубликовала их переписку, в которой спортсмен позволяет себе нецензурные высказывания в ее адрес.

Сообщения, текст которых цитирует издание The Sun, указывают на то, что между ними все кончено. Неизвестно, в каком контексте Кирьос и Пассари поссорились и начали обмениваться колкостями, но становится очевидно, что в последнее время они находились не в лучших отношениях.

Сначала теннисист сказал, что Кьяра вызывает у него отвращение и пожелал ей "всего хорошего". Девушка ответила, что ей жаль Ника, поскольку он себя ненавидит. После этого австралиец не смог сдержать эмоций и написал: "Оставайся в Канберре всю свою дальнейшую жизнь, шл*ха".

Пассари и Кирьос удалили все совместные фото со своих страниц в социальных сетях, а бывшая возлюбленная теннисиста намекнула на то, что он не был верен ей, подписав один из своих постов словами: "Изменники всегда хотят, чтобы вы оставались верны, в то время как сами они являются предателями".

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