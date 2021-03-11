Единственная украинка в UFC выложила фото в купальнике и вызвала негодование фанатов

Единственная представительница Украины в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Марина Мороз опубликовала снимок в купальнике и вызвала неодобрительную реакцию среди своих поклонников.

У себя в Instagram спортсменка выложила фото, на котором ее ягодицы прикрыты большим красным сердечком. В подписи к публикации она предложила фанатам перейти на сайт, где будут размещены ее эксклюзивные снимки и видео. Получить доступ к этим материалам можно будет в случае оплаты месячной подписки, стоимость которой составляет 9,99 доллара.

Одни поклонники Мороз остались недовольны тем, что она прикрыла откровенную часть своего тела, а другие возмутились, что она последовала примеру других девушек, которые продают свой контент для взрослых за деньги.

Напомним, что украинка дебютировала в UFC в 2015 году. Всего на ее счету 13 поединков в смешанных единоборствах, 10 из которых завершились ее победой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наша соотечественница снялась в бикини, поразив Instagram своей грудью.