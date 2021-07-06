Единственная украинка в UFC в соблазнительном образе вызвала неоднозначную реакцию в сети

Единственная представительница Украины в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Марина Мороз выложила соблазнительное фото в честь Дня независимости США. В подписи к публикации она оставила ссылку на свой сайт с контентом для взрослых и пообещала, что приготовила сюрприз для своих фанатов.

На снимке, который появился у спортсменки в Instagram, она позирует в высоких красных сапогах и бикини синего цвета с белыми звездочками.

Большинство пользователей засыпали Мороз комплиментами, но нашлись и те, кто раскритиковал украинскую девушку-бойца смешанных единоборств (MMA).

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"Зачем драться, если нюдсы (фото интимного характера – Ред.) можно выкладывать", "Зачем вести себя как проститутка", "Понятно, что в UFC мало платят", "Любуюсь Мороз, успехов тебе!", "Невероятно", "Ты прямо пушка", "Звезда фильмов для взрослых", – разделились мнения подписчиков.

Отметим, что последние три боя украинки под эгидой промоушена были отменены из-за повреждений у нашей соотечественницы. В последний раз она выходила в октагон еще в марте 2020 года. На ее счету 10 побед и 3 поражения в MMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая ринг-герл 2020 года в смешанных единоборствах покорила фанатов снимком топлес.