Допинг-офицер застал бойца UFC во время секса

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Янси Медейрос признался, что один раз допинг-офицер застал его за занятием любовью.

33-летний американец, на счету которого 13 боев и 6 побед в UFC, заявил, что такое с ним случилось впервые.

"Занимаюсь сексом в гостиной и тут кто-то стучит в мою дверь в 8 вечера... Парень старался быть профессионалом, когда я смотрел ему в лицо, учитывая, что он все слышал, когда стучался... Я проходил тестирование до и после секса, но "во время" – это впервые", – написал Медейрос в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка-боец UFC Рэйчел Остович показала поклонникам, как выглядит ее тело за несколько недель до боя. На снимках она попозировала в крошечном бикини, которое с трудом прикрывает ее силиконовую грудь.