Девушка-боец UFC похвасталась пышными формами в крошечном бикини

Девушка-боец UFC Рэйчел Остович продолжает избавляться от лишних килограммов перед поединком против Джины Мазани на турнире UFC Fight Night 184, который запланирован на 28 ноября.

На своей странице в Instagram спортсменка показала поклонникам, как выглядит ее тело за несколько недель до боя. На снимках она позирует в крошечном бикини, которое с трудом прикрывает ее силиконовую грудь.

"Я знала, что я вам не по зубам. Похоже, придется вам просто наслаждаться видом. Очень рада, что работа в зале приносит свои плоды. У меня была хорошая неделя", – подписала Остович снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний раз она выходила в октагон в январе 2019 года, когда проиграла другой силиконовой красотке из UFC Пейдж ВанЗант. Такая длинная пауза связана с восьмимесячной дисквалификацией Рэйчел, в крови которой нашли запрещенный препарат.