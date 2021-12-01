Дочь Суркиса вышла в платье с глубоким декольте, поразив Instagram. Фотофакт

Старшая дочь Григория Суркиса собрала десятки восторженных комментариев в Instagram, разместив свою фотографию в соблазнительном красном платье. Светлана решила порадовать своих поклонников архивным летним снимок.

Юзеры обратили внимание на глубокое декольте украинки, устроив настоящий "пожар" в ее аккаунте.

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"Красотка", "Светик, формы отпад", " Секси", "Огонь", "Бомбическое", "Какое платье! Огонь!" – не сдерживают эмоции поклонники.

Ранее Светлана произвела фурор на своих многочисленных подписчиков в Instagram, выложив фотографию с пляжа. ​

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На снимке 49-летняя модница запечатлена в купальнике, который соблазнительно подчеркивает ее бюст.