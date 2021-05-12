Дочь Суркиса снялась в соблазнительном купальнике

Старшая дочь Григория Суркиса произвела фурор на своих многочисленных подписчиков в Instagram, выложив фотографию с пляжа.

На снимке 49-летняя Светлана запечатлена в купальнике, который соблазнительно подчеркивает ее бюст.

"Сезон открываю по полной", – подписала фотографию женщина.

Светлана Суркис является старшей дочерью почетного президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса.

У нее педагогическое образование. Занимается косметическим бизнесом.

Воспитывает 3 детей: дочь Елизавету, сыновей Алексея и Михаила.

Старшего сына Алексея родила от первого мужа, младших детей – от второго.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее младшая дочь Игоря Суркиса Яна, которая профессионально занимается балетом, восхитила Instagram, разместив свои фото в купальнике. В комментариях под снимком подписчики девушки не сдерживают эмоций, заваливая ее восторженными смайлами.