Девушки-бойцы ММА рассказали о сексе перед боями

Известные девушки-бойцы смешанных единоборств (MMA) Маккензи Дерн, Синтия Кальвильо и Джиллиан Робертсон. ответили на вопрос, вредит ли секс при подготовке к поединкам.

Все сошлись во мнении, что половая жизнь до боя скорее дает преимущество, чем наоборот.

"У меня нет проблем по этому поводу. Если мы с мужем чувствуем себя хорошо, можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать", – поделилась Маккензи Дерн.

"Если вы не делаете этого в день боя – все нормально. Я думаю, это больше работает против парней – я читала некоторые исследования. Думаю, дело в том, что, если у вас были лишения при подготовке, вам будет легче бороться. Но это не обязательно повлияет на вашу производительность. Скорее на настрой: "Я многим пожертвовал ради этого, так что собираюсь съесть твою гребаную голову". Говорят, девушкам это помогает быть активными", – рассказала Синтия Кальвильо.

"Я не верю, что секс перед боем наносит вред. Вокруг бокса и MMA столько мифов, что многие начинают в это верить. Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения, но сейчас многие воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом", – отметила Джиллиан Робертсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка назвала гонорар за ночь секса с финалистом Лиги чемпионов.