Девушка звездного футболиста оказалась бисексуалкой, предпочитающей женщин

Девушка звездного футболиста "Ювентуса" Пауло Дибалы Ориана Сабатини призналась, что является бисексуалкой.

Как сообщает издание The Sun, она сделала это во время интервью на одной из аргентинских радиостанций. Сабатини также намекнула на то, что предпочитает женщин.

"Если уж навешивать на себя какой-то ярлык, то да, я бисексуалка. Нет ничего более прекрасного в жизни, чем чувствовать себя свободной. Я не знаю, являюсь ли я лесбиянкой, так как мне нравятся женщины, или все же бисексуалкой, но мне не хочется, чтобы ко мне относились с предубеждением", – заявила Ориана.

Несмотря на это, она отметила, что хочет выйти замуж за Дибалу, а затем стать мамой.

"Я хочу выйти замуж, и Пауло знает об этом. Я хотела бы сделать это перед тем, как стать мамой. Я верю в четкий порядок любовных отношений между людьми: ухаживание, совместное жительство, свадьба и рождение ребенка. Последний шаг крайне важен, поскольку после него назад дороги уже нет", – объяснила Сабатини.

Ориана является моделью, актрисой и певицей. Ее племянница Габриэла в прошлом была звездой тенниса.

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