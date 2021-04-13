Девушка легионера "Динамо" похвасталась соблазнительными фото в бикини

Девушка бразильского легионера "Динамо" Сидклея Таис обладает модельной внешностью и не стесняется демонстрировать подписчикам свое стройное тело.

У себя в Instagram, на который подписались более 50 тысяч человек, блондинка публикует как селфи, так и снимки с фотосессий в платьях, купальниках из разных уголков мира.

Напомним, что Сидклей перешел в киевский клуб летом 2018 года, но имел проблемы с игровой практикой у Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко. По этой причине он был отдан в аренду в "Коринтианс" зимой 2020-го.

Футболист вернулся в столицу Украины после окончания первой половины сезона 2020/21 и прошел зимние сборы под руководством Мирчи Луческу, который решил оставить его в команде. В марте к нему присоединилась Таис, которая также является уроженкой Бразилии.

OBOZREVATEL предлагает читателям оценить красоту девушки Сидклея, которая приехала, чтобы поддержать своего возлюбленного в Киеве.

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