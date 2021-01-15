Девушка-боец с трудом вместила грудь в бикини во время съемок для календаря

Девушка-боец смешанных единоборств (ММА) Рэйчел Остович, ставшая популярной благодаря своим выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) выложила кадры со съемок для своего календаря.

На видео видно, как Остович, обладающая внушительной силиконовой грудью, в откровенном бикини позирует для фотографов.

В комментариях к ролику отметили, что прелести 29-летней американки с трудом вмещаются в купальник.

Отметим, что Остович, которая несколько лет назад вставила себе силиконовую грудь, долгое время не выходила в октагон, поскольку была дисквалифицирована за допинг. Сама спортсменка не знала о наличии запрещенных препаратов в принимаемых ею пищевых добавках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке после возвращения Рэйчел досрочно проиграла бывшей фигуристке Джине Мазани, пропустив несколько мощных ударов по печени. После поражения Остович была уволена из UFC.