"Силиконовая" красотка из UFC представила эротический календарь на 2021 год

Девушка-боец смешанных единоборств Рэйчел Остович, известная благодаря выступлениям в UFC, порадовала поклонников эротическим календарем на 2021 год.

Спортсменка сообщила о его появлении на своей странице в Instagram, на который подписались 772 тысячи человек. На страницах издания запечатлена Остович в соблазнительных нарядах, а на ее фоне изображены красоты родного для девушки острова Гавайи.

Полную версию календаря можно приобрести на сайте chichiest.com. Его стоимость составляет 35 долларов без подписи и 55 долларов с подписью Рэйчел.

Отметим, что Остович, которая несколько лет назад вставила себе силиконовую грудь, долгое время не выходила в октагон, поскольку была дисквалифицирована за допинг. Сама спортсменка не знала о наличии запрещенных препаратов в принимаемых ею пищевых добавках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке после возращения девушка-боец досрочно проиграла бывшей фигуристке Джине Мазани, пропустив несколько мощных ударов по печени. После поражения Остович была уволена из UFC.