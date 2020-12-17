"Силиконовая" красотка из UFC представила эротический календарь на 2021 год

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
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Рэйчел Остович

Девушка-боец смешанных единоборств Рэйчел Остович, известная благодаря выступлениям в UFC, порадовала поклонников эротическим календарем на 2021 год.

Спортсменка сообщила о его появлении на своей странице в Instagram, на который подписались 772 тысячи человек. На страницах издания запечатлена Остович в соблазнительных нарядах, а на ее фоне изображены красоты родного для девушки острова Гавайи.

Обложка календаря Рэйчел Остович
Календарь Рэйчел Остович
Календарь Рэйчел Остович на январь

Полную версию календаря можно приобрести на сайте chichiest.com. Его стоимость составляет 35 долларов без подписи и 55 долларов с подписью Рэйчел.

Отметим, что Остович, которая несколько лет назад вставила себе силиконовую грудь, долгое время не выходила в октагон, поскольку была дисквалифицирована за допинг. Сама спортсменка не знала о наличии запрещенных препаратов в принимаемых ею пищевых добавках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке после возращения девушка-боец досрочно проиграла бывшей фигуристке Джине Мазани, пропустив несколько мощных ударов по печени. После поражения Остович была уволена из UFC.

UFCРэйчел Остович