Дарья Белодед в сексуальном купальнике похвасталась фото с пляжа Доминиканы

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед похвасталась новыми фотографиями со своего отдыха в Доминиканской Республике.

У себя в Instagram 20-летняя киевлянка разместила фотографию в соблазнительном купальнике, дающем намек на сексуальную грудь, и немного рассказала о том месте, где проводит отпуск.

"Умиротворение души. Место, где не хочется ни о чем думать, хочется просто любоваться бушующим океаном, шикарным пляжем с белым песком и качающимися от ветра пальмами. Место, где каждое фото без фильтров получается как картинка, где люди добрее и жизнерадостнее, потому что живут с видом на рай и получают удовольствие от всего, что их окружает", – написала дзюдоистка.

Напомним, что Белодед дважды выигрывала чемпионат мира (2018, 2019), а также становилась победительницей европейского первенства (2017). Свою первую "взрослую" золотую медаль она выиграла в марте 2017 года на открытом Континентальном Кубке в Праге

Киевлянка была около года в отношениях с итальянцем, олимпийским чемпионом 2016 года в Рио по дзюдо Фабио Базиле, в апреле 2019 года пара рассталась.

Ранее Дарья выложила фотографию в купальнике, сразив своих поклонников наповал.