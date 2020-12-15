Дарья Белодед показала себя в купальнике на пляже Доминиканы

Украинская чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед сбежала от холодной и мокрой киевской зимы в жаркое лето Доминиканской республики.

У себя в Instagram 20-летняя Дарья выложила фотографию в купальнике, сразив своих поклонников наповал.

В кадре спортсменка одета в красивый тигровый купальник, а на плече у нее сидит обезьянка.

Некоторые юзеры сразу стали шутить, намекая на футболиста "Динамо" Дениса Попов, с которым спортсменка недавно рассталась.

Напомним, что Белодед дважды выигрывала чемпионат мира (2018, 2019), а также становилась победительницей европейского первенства (2017). Свою первую "взрослую" золотую медаль она выиграла в марте 2017 года на открытом Континентальном Кубке в Праге

Киевлянка была около года в отношениях с итальянцем, олимпийским чемпионом 2016 года в Рио по дзюдо Фабио Базиле, в апреле 2019 года пара рассталась.