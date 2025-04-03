Дарья Белодед снялась в соблазнительной фотосессии для модного журнала. Фотофакт

Двукратная чемпионка мира по дзюдо и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед снова попробовала себя в роли модели. Украинская спортсменка, которая не раз появлялась на страницах глянцевых журналов, на этот раз украсила апреле-майский выпуск Fostylen.

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На обложке издания Белодед предстала в роскошном черном платье с глубоким декольте, дополнив образ массивным колье из жемчуга. Макияж в естественных тонах подчеркивает ее выразительные черты, а слегка влажный эффект губ придает соблазнительности. Изящная поза и уверенный взгляд создают образ сильной и одновременно женственной героини.

В другом кадре спортсменка предстает в длинном атласном платье насыщенного красного цвета, элегантно спадающего по фигуре. Спущенные бретели и изысканная укладка придают кадру нотки драматичности и гламура. Благодаря удачно подобранному освещению и теплым оттенкам снимок приобрел чувственный и элегантный характер.

"Лицом с обложки Fostylen стала Дарья Белодед. Она уже вписала свое имя в спортивную историю Украины и стала настоящим символом силы, женственности и несокрушимого характера", – говорится в Instagram издания.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале ноября прошлого года Белодед "разорвала" Instagram своим новым образом. 24-летняя киевлянка выложила фотографии, где она позирует в роскошном наряде, собрав сотни восторженных отзывов от поклонников.

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