Чемпионка Wimbledon снялась топлес, показав новую грудь и рассказала, какая она на ощупь. Фото

Российская победительница юниорского турнира Wimbledon-2015 София Жук похвасталась пластической операцией, которую сделала в США. 23-летняя теннисистка увеличила себе грудь, заплатив клинике наличными 7400 долларов.

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"После операции три дня был ад, я не могла ни руки поднять, ничего. Но после трех дней острая боль отошла, остался небольшой дискомфорт. Через неделю я сняла постоперационный топ и стала ходить уже просто в майке. Сначала грудь сидела выше, через несколько месяцев опустилась и села на свое место. И стала мягкой. Я даже не ожидала", - цитирует Софию sports.ru.

Жук опровергла стереотип о том, что искусственная грудь не такая эластичная, как натуральная.

"Это зависит от врача и от имплантов. Я стала носить наряды, которые красиво смотрятся именно с большой грудью. И шрамов не видно вообще, даже если смотреть на грудь снизу, потому что она опустилась и полностью скрыла шрамы. Швы тоже рассосались сами", - призналась чемпионка.

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Отметим, что раньше маленькая грудь не мешала российской победительницы шести турниров ITF в одиночном разряде обнажаться перед камерой. В 2020-м Жук снялась топлес и получила комментарий от знаменитой порноактрисы.

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