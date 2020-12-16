Российская экс-теннисистка снялась топлес и получила комментарий от знаменитой порноактрисы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,0 т.
Софья Жук

Российская победительница шести турниров ITF в одиночном разряде и чемпионка юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Wimbledon-2015)Софья Жук выложила в Instagram откровенный снимок, вызвав восторг поклонников.

На фотографии бывшая теннисистка лежит на яхте в одних плавках, демонстрируя обнаженную

Одной из первых свой комментарий оставила американская порноактриса Кендра Ласт, выигравшая в 2016-м титул MILF-исполнительницы года.

42-летняя Ласт оставив смайлик с изображением огня. 21-летняя Жук поблагодарила ее, ответив "сердечком".

Софья Жук
Софья Жук топлес
Комментарий под фото
Софья Жук в зеленом
Софья Жук в красном
Софья Жук на фоне пальм
Софья Жук на отдыхе
Софья Жук на вечеринке
Кендра Ласт в шляпе
Кендра Ласт в синем
Кендра Ласт в время съемок

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супруга бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова Лиза восхитила сеть снимками топлес.

Жена полузащитника "Александрии" выложила откровенные фотографии в Instagram, собрав под ними массу восторженных комментариях.