Чемпионка мира сделала силиконовую грудь и показала себя обнаженной

Популярная фитнес-модель из Коста-Рики Кэтерин Леброн показала, как она изменилась за несколько лет с помощью тренировок, диеты и пластической операции.

У себя на странице в Instagram, спортсменка, выигрывавшая в свое время чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу в категории Wellness, выложила откровенные фотографии.

Кэтерин снялась без одежды, лишь слегка прикрываясь полотенцем и руками. Для сравнения девушка выложила фотографии двухлетней давности, на которых она запечатлена еще без силиконовой груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович опубликовала у себя в Instagram фото, на котором приоткрыла свою силиконовую грудь.