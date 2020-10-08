Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде, приоткрыв свою силиконовую грудь

Знаменитая американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович опубликовала у себя в Instagram фото в откровенном наряде.

На снимке силиконовая грудь 29-летня спортсменки прикрыта небольшим нарядом, который не до конца скрывает все ее пышные прелести. Публикация американки набрала почти 80 тысяч лайков.

Остович не выходила в октагон с января 2019-го. Тогда она уступила соотечественнице Пэйдж Ванзант. Американка выступила на турнире несмотря на то, что двумя месяцами ранее ее избил супруг. Спортсменка получила перелом глазницы, но не стала сниматься с поединка.