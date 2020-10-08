Девушка-боец UFC снялась в откровенном наряде, приоткрыв свою силиконовую грудь

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,2 т.
Рэйчел Остович

Знаменитая американская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рэйчел Остович опубликовала у себя в Instagram фото в откровенном наряде.

На снимке силиконовая грудь 29-летня спортсменки прикрыта небольшим нарядом, который не до конца скрывает все ее пышные прелести. Публикация американки набрала почти 80 тысяч лайков.

Рэйчел Остович поразила Intagram откровенным нарядом
Рэйчел Остович приоткрыла грудь
Рэйчел Остович

Остович не выходила в октагон с января 2019-го. Тогда она уступила соотечественнице Пэйдж Ванзант. Американка выступила на турнире несмотря на то, что двумя месяцами ранее ее избил супруг. Спортсменка получила перелом глазницы, но не стала сниматься с поединка.

Рэйчел Остович