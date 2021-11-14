Чемпионка мира из России показала, что случилось с ее силиконовой грудью через 6 лет после операции

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Ксения Романова

У знаменитой российской фитнес-модели Ксении Романовой возникла серьезная проблема с ее искусственной грудью после рождения сына. У 29-летней чемпионка мира-2016 и бронзовой призерки чемпионата Европы вокруг импланта скопилась жидкость, которую надо периодически откачивать.

Романова у себя в Instagram выложила фотографию в купальнике, где видно, как одна грудь значительно больше другой.

Ксения Романова с разной грудью
Ксения Романова (2015 год)
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"Силиконовый протез в теле обрастает очень плотной "сумкой" из соединительной ткани. В этой сумке вокруг импланта у меня сейчас жидкость. Ее нужно пунктировать, выкачивать. Привести к этому могло что угодно. Застудилась, ослаблен иммунитет, удар, давление (я часто Руслана на груди держу и спит он так же часто)", – написала Романова.

Ксения Романова (2021 год)

Кроме того, фитоняшка предположила, что виной всему может быть евросиликон, который имеет тенденцию к разрушению спустя 3-5-7 лет (операция была сделана 2015 году).

Ксения Романова на турнире

Завершая свой пост Ксения назвала несколько фактов, который выступают против маммопластики до рождения ребенка.

У Романовой набухла грудь

Отметим, что Романова является пятикратной чемпионки России, трехкратной победительницей первенства Сибири, а также победительница Arnold Classic и Evls Prague.

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Ксения Романова на прогулке
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Ксения Романова беременная
Ксения Романова выиграла чемпионат мира

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая фитнес-модель из России оголила грудь, решив проверить камеру нового iPhone.

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