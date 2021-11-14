Чемпионка мира из России показала, что случилось с ее силиконовой грудью через 6 лет после операции

У знаменитой российской фитнес-модели Ксении Романовой возникла серьезная проблема с ее искусственной грудью после рождения сына. У 29-летней чемпионка мира-2016 и бронзовой призерки чемпионата Европы вокруг импланта скопилась жидкость, которую надо периодически откачивать.

Романова у себя в Instagram выложила фотографию в купальнике, где видно, как одна грудь значительно больше другой.

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"Силиконовый протез в теле обрастает очень плотной "сумкой" из соединительной ткани. В этой сумке вокруг импланта у меня сейчас жидкость. Ее нужно пунктировать, выкачивать. Привести к этому могло что угодно. Застудилась, ослаблен иммунитет, удар, давление (я часто Руслана на груди держу и спит он так же часто)", – написала Романова.

Кроме того, фитоняшка предположила, что виной всему может быть евросиликон, который имеет тенденцию к разрушению спустя 3-5-7 лет (операция была сделана 2015 году).

Завершая свой пост Ксения назвала несколько фактов, который выступают против маммопластики до рождения ребенка.

Отметим, что Романова является пятикратной чемпионки России, трехкратной победительницей первенства Сибири, а также победительница Arnold Classic и Evls Prague.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая фитнес-модель из России оголила грудь, решив проверить камеру нового iPhone.