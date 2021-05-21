Чемпионка Европы из Украины снялась в купальнике, вызвав "Вау!" своей красотой

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих , которая 7 марта с результатом 2 метра выиграла чемпионат Европы, свое межсезонье проводит на жарких пляжах Португалии.

19-летняя днепрянка выложила свои снимки в купальнике, вызвав бурную реакцию у подписчиков в Instagram. Многие назвали фигуру украинки "потрясающей". Другие не смогли выдать ничего, кроме междометий.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям сами полюбоваться внешностью нашей соотечественницы. Отметим, что Магучих обладает неофициальным титулом красивейшей спортсменки нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Магучих с результатом 202 см выиграла турнир в Карлсруэ, установив мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет в закрытом помещении.

27 октября 2019 года Магучих получила приз "Восходящая звезда" на торжественной ежегодной церемонии награждения EA Golden Tracks, которая прошла в Таллине (Эстония).

30 сентября 2019-го Ярослава принесла сборной Украины серебряную награду на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, завоевав второе место в прыжках в высоту. При этом 18-летняя спортсменка установила мировой рекорд среди юниоров в возрастной категории U-20.