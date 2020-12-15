Чемпион России пытался зарезать родственника: появилось фото последствий

В нидерландских СМИ появился снимок последствий нападения бывшего футболиста московского"Спартака" Квинси Промеса на своего родственника на вечеринке.

28-летний нападающий "Аякса" во время конфликта ударил обидчика ножом в ногу. Инцидент произошел этим летом, но в полицию пострадавший обратился лишь в октябре. После проверки правоохранители выдали ордер на арест игрока.

В Нидерландах за такое преступление предусмотрено тюремное заключение сроком до 4 лет.

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Напомним, что Промес вместе со "Спартаком" в сезоне 2016/2017 стал чемпионом России по футболу в Премьер-лиге. В 2017 году форвард выиграл Суперкубок России.

В 2019 году Квинси подписал контракт с чемпионом Нидерландов "Аяксом". На момент написания новости успел сыграть в 32 матчах, забив 17 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двукратный чемпион России (2015, 2018) по бокс, которого арестовали по подозрениям в избиении сотрудника Росгвардии и в хранении наркотиков, был приговорен к 3 годам лишения свободы условно.