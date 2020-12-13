Знаменитый футболист сборной Нидерландов попытался зарезать родственника и был арестован

Нападавший сборной Нидерландов и "Аякса" Куинси Промес был арестован местной полицией 13 декабря по подозрению в причастности к нанесению ножевых ранений. В стране за такое преступление предусматривается тюремное заключение сроком до четырех лет.

Инцидент произошел летом этого года во время семейной вечеринки в Абкауде, но пострадавший, получивший серьезное ранение ноги, обратился в полицию лишь месяц назад.

Арест подтвердил официальный представитель полиции Джельмер Гирдс. Как минимум три дня футболист проведет в СИЗО, после чего суд будет принимать решение о продлении срока.

Как сообщает De Telegraaf, в конце июля Промес устроил большой семейный праздник. Во время вечеринки он по неизвестным причинам сильно поругался с одним из членов семьи. Сообщается, что 28-летний Куинси ударил родственника ножом. Вступившиеся очевидцы происшествия предотвратили дальнейшее развитие конфликта.

"Мы узнали об инциденте только месяц назад. Затем было начато расследование, которое сегодня утром привело к аресту ", -– сказал Гирдс.

Промес перешел из испанской "Севильи" в "Аякс" в 2019 году за пятнадцать миллионов евро. Ранее он играл за московский "Спартак", "Гоу Эхед Иглз" и "Твенте". Промес дебютировал в сборной Нидерландов в 2014 году.

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