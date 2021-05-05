Бывшая модель Playboy вошла в совет директоров московского "Спартака"

Подруга президента "Спартака" Леонида Федуна, которую в российских СМИ часто называют его женой, Зарема Салихова вошла в совет директоров московского клуба.

Как сообщается на официальном сайте команды, также она возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК "Спартак".

По информации блогера издания Sports.ru Александра Головина, впервые о Салиховой стало известно в 2005 году, когда в 18-летнем возрасте она выиграла конкурс "Мисс Русское радио Уфа". На финальном этапе соревнования, который прошел в Москве, Зарема вошла в топ-10 и получила утешительную награду "Мисс улыбка". Скорее всего, именно после этого Федун узнал о ее существовании.

В 2006-м она приняла участие в конкурсе "Краса России", а затем исчезла из медиапространства, чтобы вернуться в 2010-м. Тогда Салихова снялась в полностью обнаженной фотосессии для журнала Playboy. Результаты съемки можно увидеть по ссылке.

До 2018 года президент "Спартака" появлялся на спортивных мероприятиях с другой женщиной – Мариной, которую называли женой и матерью детей миллиардера. Но уже на чемпионате мира по футболу, который прошел в России в 2018-м, Зарема находилась рядом с Федуном на нескольких поединках.

Сейчас ее настоящая роль в московском клубе остается неизвестной, но поговаривают, что именно она настояла на увольнении немецкого генерального директора "Спартака" Томаса Цорна в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, ввел в совет директоров бывшую актрису фильмов для взрослых.