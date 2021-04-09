Бывшая подруга Неймара стала участницей российского "Холостяка". Фото девушки
Бывшая девушка звезды ПСЖ Неймара Екатерина Сафарова стала участницей российского версии шоу "Холостяк", главным героем которого является знаменитый певец Тимати.
Как сообщает издание The Sun, несколько лет назад у них якобы был мимолетный роман, но и 23-летняя модель, и футболист все отрицали. Несмотря на это, девушка была гостьей на вечеринке по случаю дня рождения Неймара в 2019 году и несколько раз наблюдала за его игрой на стадионе "Парк де Пренс" в Париже.
Отмечается, что это не первое ее появление на телевидении. В Испании Сафарова принимала участие в шоу "Остров искушений", премьера которого состоялась в январе 2020 года.
Она родилась в Москве, но эмигрировала в Барселону вместе с семьей. Там Екатерина жила на протяжении 10 лет, а затем вернулась в Россию специально для участия в шоу "Холостяк".
OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки Сафаровой из Instagram, на который подписались 844 тысячи человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" призналась, что целовалась с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, и рассказала, что к ней приставал Неймар.