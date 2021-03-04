Звезда "Дом 2" рассказала о поцелуях с Мбаппе и приставаниях Неймара

Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом 2" Виктория Боня рассказала о своих отношениях со звездными футболистами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе.

В интервью изданию Eurosport она заявила, что бразилец является хорошим парнем, но имеет одну проблему. По словам россиянки, футболист очень любит женщин и не отличается постоянством.

"Неймар – классный парень, но у него есть одна проблема. Он очень любит женщин, страшный бабник. Из-за этого с какого-то момента разговора про наше интервью он проявлял себя как мужчина по отношению ко мне. И "давай увидимся", и "давай туда сходим". А я понимаю, что мне нужно дозировать наше общение. Держа человека на расстоянии, вы можете дружить с ним долгие годы", – рассказала Боня.

Что касается Мбаппе, то Виктория призналась, что целовалась с нападающим, но не знала, что в тот момент ему еще не исполнилось 18 лет.

"Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Нет, ну а что такого? Я была свободной, он – тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: "Боже, меня же посадят за педофилию!" Потом мы встретились с Килианом на "Формуле-1". И, смотрю, он думает, что вот сейчас все состоится. А я не могу так. И так было со многими", – добавила Боня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Викторию "развели" на 10 тысяч евро из-за поправок в Конституцию РФ.