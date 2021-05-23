Бузова выложила "непристойное фото" после тренировки и нарвалась на гнев в сети. Фотофакт
Телеведущая Ольга Бузова решила похвастаться результатами своих тренировок и выложила фотографию, на которой крупным планом запечатлена ее пятая точка. Этот перфоманс не оценило большинство из 23 млн подписчиков российской телезвезды.
Ненавистники не разглядели в снимке никакой мотивации для занятий спорта и посчитали кадр пошлым.
"И это вот кумир современной молодежи", "Наконец-то увидел, чем ты поешь", "Я все понимаю, а зачем то такую фотку выставлять? Или это вы так Олечка реагируете на новость о появлении малыша в семье Тарасова?", "Как-то непристойно…" – пишут юзеры.
Некоторые предположили, что на снимке и вовсе не Бузова. Ольге после такой волны хейта пришлось выложить еще раз подобную фотографию, но уже с лицом.
Отметим, что в свой Instagram экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" часто выкладывает провокационные кадры.
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