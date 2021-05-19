Самая сексуальная девушка-арбитр России выложила откровенное видео из примерочной

Бывшая футболистка красноярского "Енисея", работающая арбитром в третьем дивизионе чемпионата России Екатерина Костюнина, произвела фурор среди подписчиков в Instagram, выложив видео с примерочной в магазине белья.

23-летняя россиянка, которая в прессе имеет негласный титул самой сексуальной девушки-судьи, покрасовалась перед своими поклонниками в откровенном наряде.

Екатерина Костюнина стала популярной несколько лет назад, когда о ней написали зарубежные СМИ.

В 2018-м Екатерина окончила Красноярский государственный педагогический университет. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть и на другие фотографии спортсменки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Костюнина стала настоящей звездой интернета, после того, как ее интимные фотографии опубликовали блоггеры.