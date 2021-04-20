Бразильская модель променяла подиум на карьеру в MMA. Фото спортсменки

Бразильская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Глория де Паула провела дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в марте 2021 года, однако ранее она занималась модельной деятельностью.

Как сообщает издание The Sun, спортсменка родилась в семье фотографов, поэтому часто позировала на камеру. Все изменилось в 17 лет, когда Де Паула пошла на тайский бокс и сразу же увлеклась единоборствами.

"Я так влюбилась в тайский бокс, что захотела зарабатывать себе на жизнь, участвуя в поединках. Мой тренер посоветовал мне перейти в смешанные единоборства, поскольку там передо мной откроется больше возможностей. Я так и сделала", – рассказала бразильянка в интервью одному из изданий у себя на родине.

Всего на счету Де Паулы восемь поединков в MMA, пять из которых закончились ее победой. Свой первый бой она провела в июле 2017 года. Впервые выйдя в октагон на турнире UFC Fight Night 187, Глория проиграла кореянке американского происхождения Джин Ю Фрей единогласным решением судей.

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