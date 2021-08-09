Боксерша пришла на взвешивание полуголая и победила нокаутом. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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1,0 т.
Эбани Бриджес Бек Коннолли

Австралийская боксерша Эбани Бриджес победила нокаутом британку Бек Коннолли (3-10, 0 КО). Встреча в легчайшем весе (до 53,5) состоялась в английском Брентвуде.

Бриджес победила Коннолли

34-летняя Бриджес значительно превосходила оппонентку в антропометрических данных. С первых секунд Бриджес работала и по корпусу и в голову. Конноли с трудом справлялась с натиском оппонентки, простояв лишь 3 раунда.

Со стартовых секунд в глаза бросилась колоссальная разница в мощи соперниц. Тяжелыми кулаками Бриджес здорово обрабатывала корпус соперницы, неплохо проходили хуки в голову.

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Бриджес праздновала победу

В 3-м раунде Бриджес потрясла Коннолли кросом, добив серией ударов. Бек смогла прийти в себя, однако уже в следующей атаке правый боковой вновь ее вырубил. Вмешался рефери, который остановил встречу.

Бриджес перед боем пришла в белье

Стоит отметить, что больше самого боя зрителей привлекла церемония взвешивания, которая состоялась накануне.

Эбани Бриджес в стрингах

Эбани. отличающаяся не только мощными кулаками но и эффектным бюстом, разделась до откровенного белья.

Эбани Бриджес
Бриджес удивила даже Эдди Хирна
Эбани Бриджес явилась полуголой
Эбани Бриджес поразила зрителей

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Бриджес (5-1-0, 2 КО), известная под псевдонимом Блондинка-бомбардировщик, проиграла американке Шэннон Кортни (7-1, 3 КО) бой за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Эбани известна своей любовью к откровенным нарядам. Перед своим поединком с мусульманкой Кэрол Эрл, Бриджес пришла на церемонию в откровенном синем белье. Видео стало вирусным и собрало множество просмотров в Instagram.

АнглияЭбани Бриджес