Боксерша пришла на взвешивание полуголая и победила нокаутом. Видео

Австралийская боксерша Эбани Бриджес победила нокаутом британку Бек Коннолли (3-10, 0 КО). Встреча в легчайшем весе (до 53,5) состоялась в английском Брентвуде.

34-летняя Бриджес значительно превосходила оппонентку в антропометрических данных. С первых секунд Бриджес работала и по корпусу и в голову. Конноли с трудом справлялась с натиском оппонентки, простояв лишь 3 раунда.

Ebanie Bridges gets the stoppage 💯 pic.twitter.com/q676rSuRP7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 7, 2021

Со стартовых секунд в глаза бросилась колоссальная разница в мощи соперниц. Тяжелыми кулаками Бриджес здорово обрабатывала корпус соперницы, неплохо проходили хуки в голову.

Видео дня

В 3-м раунде Бриджес потрясла Коннолли кросом, добив серией ударов. Бек смогла прийти в себя, однако уже в следующей атаке правый боковой вновь ее вырубил. Вмешался рефери, который остановил встречу.

Стоит отметить, что больше самого боя зрителей привлекла церемония взвешивания, которая состоялась накануне.

Эбани. отличающаяся не только мощными кулаками но и эффектным бюстом, разделась до откровенного белья.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Бриджес (5-1-0, 2 КО), известная под псевдонимом Блондинка-бомбардировщик, проиграла американке Шэннон Кортни (7-1, 3 КО) бой за титул чемпионки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Эбани известна своей любовью к откровенным нарядам. Перед своим поединком с мусульманкой Кэрол Эрл, Бриджес пришла на церемонию в откровенном синем белье. Видео стало вирусным и собрало множество просмотров в Instagram.