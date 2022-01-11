Боксерша продемонстрировала, как увеличилась ее грудь "после вакцинации" от коронавируса

Знаменитая австралийская боксерша Эбани Бриджес в социальных сетях поделилась шутливм селфи, где показала, как "увеличила" ее бюст вакцина от коронавируса. Соответствующее фото 35-летняя спортсменка разместила у себя в Twitter.

Бриджес попозировала в синем цветочном топе с очень низким вырезом, демонстрируя свои достоинства и подписала его: "Черт побери, Pfizer".

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Она также оставила комментарий под этим твиттом, разместив скриншот из статьи, озаглавленной: "Женщины утверждают, что у них стала больше грудь после укола Pfizer".

Отметим, что в комментариях не все поняли юмор, став восхищаться трансформацией девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бриджес стала настоящей звездой, после того, как начала приходить на церемонию взвешивания в белье.

Во времена своей юности австралийка выступала на турнирнах по бодибилдингу, поэтому привыкла позировать в купальнике.

После начала карьеры в боксе девушка решила не сковывать себя лишней одеждой

Бриджес выиграла свой сентябрьский бой против Майлис Ганглофф в Хедингли.

Австралиец может похвастаться рекордом 7-1 в профессиональном боксе — ее единственное поражение было от Шеннон Кортни на арене Copper Box Arena в апреле 2021 года.

9 августа Бриджес победила нокаутом британку Бек Коннолли (3-10, 0 КО). Встреча в легчайшем весе состоялась в английском Брентвуде.