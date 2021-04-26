Биатлонистка сборной Украины в купальнике показала, как выглядит в межсезонье

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Анна Кривонос

Биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос после тяжелого зимнего сезона отправилась отдыхать в летний Египет. У себя в Instagram 23-летняя уроженка Сумщины выложила фотографии в купальнике, похваставшись идеальной формой в межсезонье.

На снимках Анна нежится под жарким арабским солнцем на берегу Красного моря, демонстрируя упругие и загорелые ноги.

Анна Кривонос
Анна Кривонос на камне
Анна Кривонос со своим парнем
Анна Кривонос загорает
Анна Кривонос похвасталась длинными ногами
Анна Кривонос в красном купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Кривонос порадовала своих поклонников пляжной фотосессией из Кирилловки.

Стоит отметить, что нестандартная внешность, в частности прическа Ани, привлекла пристальные взгляды болельщиков со всей страны. Молодая девушка очень любит экспериментировать с цветом своих волос.

Сборная Украины по биатлонуАнна Кривонос