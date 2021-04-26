Биатлонистка сборной Украины в купальнике показала, как выглядит в межсезонье
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Биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос после тяжелого зимнего сезона отправилась отдыхать в летний Египет. У себя в Instagram 23-летняя уроженка Сумщины выложила фотографии в купальнике, похваставшись идеальной формой в межсезонье.
На снимках Анна нежится под жарким арабским солнцем на берегу Красного моря, демонстрируя упругие и загорелые ноги.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Кривонос порадовала своих поклонников пляжной фотосессией из Кирилловки.
Стоит отметить, что нестандартная внешность, в частности прическа Ани, привлекла пристальные взгляды болельщиков со всей страны. Молодая девушка очень любит экспериментировать с цветом своих волос.