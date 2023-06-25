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Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
627
Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Знаменитый бразильский футболист Неймар и его подруга - модель и инфлюенсер Бруна Бьянкарди – согласовали список условий, которые позволяют звезде ПСЖ изменять. В последние недели бразилец наслаждался футбольным межсезоньем и делился фотографиями путешествий по всему миру, таких как поездка на матч плей-офф "Майами Хит".

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Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Его везде сопровождала 27-летняя Бруна, которая совсем недавно получила и итальянский паспорт.

Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия
Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Несколько недель назад пара подтвердила, что они ждут ребенка, который станет вторым ребенком Неймара. Однако теперь стало известно, что у пары есть некое "соглашение", позволяющее звездному спортсмену изменять Бьянкарди.

Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия
Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Как пишет The Daily Mail всего правил три. Любые новые отношения бразильца "должны быть осторожными", Неймар "должен надевать презерватив" и он не может "целовать в губы других партнерш".

Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Издание утверждает, что Бьянкарди разрешила вингеру ПСЖ "флиртовать и даже заниматься сексом с другой женщиной" при соблюдении этих требований.

Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

После того, как информация о "договоре" стала достоянием общественности, 31-летнему Неймару пришлось извиняться.

"Я делаю это ради вас двоих и ради твоей семьи. Оправдываюсь за то, за чему нет оправдания. Мне не нужно было это делать. Я нуждаюсь в тебе. Я был неправ. Я совершал ошибки в отношениях с тобой. Я не могу представить себя без тебя. Я не знаю, получится ли все у нас, но сегодня ты – это уверенность, которая мне нужна. Наша цель будет превыше всего, наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит. Мы – навсегда", – написал Неймар.

Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Отметим, что личная жизнь бразильца редко была секретом, и ранее его заметили с бывшей девушкой Бруной Маркезини в Майами. Пара была сфотографирована, когда они вышли на вечер с друзьями у бассейна курорта Фонтанеаблюа в Майами-Бич.

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