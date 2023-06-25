Беременная подруга Неймара разрешила ему изменять, соблюдая три условия

Знаменитый бразильский футболист Неймар и его подруга - модель и инфлюенсер Бруна Бьянкарди – согласовали список условий, которые позволяют звезде ПСЖ изменять. В последние недели бразилец наслаждался футбольным межсезоньем и делился фотографиями путешествий по всему миру, таких как поездка на матч плей-офф "Майами Хит".

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Его везде сопровождала 27-летняя Бруна, которая совсем недавно получила и итальянский паспорт.

Несколько недель назад пара подтвердила, что они ждут ребенка, который станет вторым ребенком Неймара. Однако теперь стало известно, что у пары есть некое "соглашение", позволяющее звездному спортсмену изменять Бьянкарди.

Как пишет The Daily Mail всего правил три. Любые новые отношения бразильца "должны быть осторожными", Неймар "должен надевать презерватив" и он не может "целовать в губы других партнерш".

Издание утверждает, что Бьянкарди разрешила вингеру ПСЖ "флиртовать и даже заниматься сексом с другой женщиной" при соблюдении этих требований.

После того, как информация о "договоре" стала достоянием общественности, 31-летнему Неймару пришлось извиняться.

"Я делаю это ради вас двоих и ради твоей семьи. Оправдываюсь за то, за чему нет оправдания. Мне не нужно было это делать. Я нуждаюсь в тебе. Я был неправ. Я совершал ошибки в отношениях с тобой. Я не могу представить себя без тебя. Я не знаю, получится ли все у нас, но сегодня ты – это уверенность, которая мне нужна. Наша цель будет превыше всего, наша любовь к ребенку победит, наша любовь друг к другу нас укрепит. Мы – навсегда", – написал Неймар.

Отметим, что личная жизнь бразильца редко была секретом, и ранее его заметили с бывшей девушкой Бруной Маркезини в Майами. Пара была сфотографирована, когда они вышли на вечер с друзьями у бассейна курорта Фонтанеаблюа в Майами-Бич.

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