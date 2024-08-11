Белодед снялась в прозрачной накидке на курорте в Греции. Фото

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед после выступления на Олимпиаде, решила отдохнуть на курорте в Греции. Для своих многочисленных подписчиков 23-летняя киевлянка выложила небольшой фотоотчет.

В кадре счастливая и загорелая спортсменка позирует в купальнике, поверх которой было наброшена прозрачная накидка в крупную ячейку.

Как сообщал OBOZ.UA, Белодед не смогла пробиться в четвертьфинал Олимпийских игр-2024. Наша соотечественница в поединке с Харукой Фунакубо из Японии заработала дисквалификацию в дополнительное время.

Напомним, что в стартовом поединке Игр в Париже Белодед победила, уничтожив соперницу всего за шесть секунд.

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