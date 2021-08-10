Белодед показала фото в купальнике, уехав в "отпуск мечты" после "бронзы" на ОИ-2020

Михаил Морозов
Михаил Морозов
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Дарья Белодед

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отправилась в отпуск на Мальдивы после успешного выступления на Олимпиаде в Токио. Наша титулованная соотечественница завоевала "бронзу" на старте Игр в столице Японии.

На своей странице в Instagram блондинка опубликовала фотографии, на которых видно, как она наслаждается идеально чистой водой и позирует в купальнике. "Дааа! Отпуск, о котором я мечтала!" – написала Белодед под серией снимков.

Дарья Белодед с веслом
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Дарья Белодед уехала на Мальдивы
Дарья Белодед на отдыхе мечты
Дарья Белодед плывет к берегу

Напомним, что в полуфинале Олимпиады Дарья уступила японке Фуна Тонаки, а в противостоянии за "бронзу" ей удалось сломить сопротивление израильской соперницы Ширы Ришони.

Белодед с медалью Игр-2020.

После окончания схватки украинка не сумела сдержать эмоции и разрыдалась в прямом эфире. Позже дзюдоистка объяснила, что настраивалась исключительно на золотую медаль, поэтому сначала даже не хотела выходить на поединок за третье место, но мама переубедила ее сделать это.

Эмоции Белодед после завоевание "бронзы" на ОИ в Токио

Вернувшись в Киев, Белодед заявила, что собирается взять небольшую паузу, а затем продолжить спортивную карьеру.

Белодед после возвращения в Киев

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МальдивыДарья Белодед