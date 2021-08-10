Белодед показала фото в купальнике, уехав в "отпуск мечты" после "бронзы" на ОИ-2020

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед отправилась в отпуск на Мальдивы после успешного выступления на Олимпиаде в Токио. Наша титулованная соотечественница завоевала "бронзу" на старте Игр в столице Японии.

На своей странице в Instagram блондинка опубликовала фотографии, на которых видно, как она наслаждается идеально чистой водой и позирует в купальнике. "Дааа! Отпуск, о котором я мечтала!" – написала Белодед под серией снимков.

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Напомним, что в полуфинале Олимпиады Дарья уступила японке Фуна Тонаки, а в противостоянии за "бронзу" ей удалось сломить сопротивление израильской соперницы Ширы Ришони.

После окончания схватки украинка не сумела сдержать эмоции и разрыдалась в прямом эфире. Позже дзюдоистка объяснила, что настраивалась исключительно на золотую медаль, поэтому сначала даже не хотела выходить на поединок за третье место, но мама переубедила ее сделать это.

Вернувшись в Киев, Белодед заявила, что собирается взять небольшую паузу, а затем продолжить спортивную карьеру.

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