Антигероя киевского финала ЛЧ уличили в измене: опубликованы пикантные фото с яхты

Голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса застали за поцелуями и объятиями с неизвестной брюнеткой на яхте. При этом футболист состоял в отношениях с немецкой моделью Софией Томаллой.

Вратарь выступил с заявлением касательно этого инцидента, сказав, что в последнее время они с экс-любовницей солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна переживают не лучшие времена. Он публично извинился перед ней на своей странице в Twitter.

"Вчера в сеть попали мои фотографии из отпуска, на которых видно, как я отдыхаю с другой женщиной. К сожалению, правда состоит в том, что мы с Софией на протяжении долгого времени отдаляемся друг от друга. Мне жаль, что все рушится, и я хотел бы извиниться за это", – написал Кариус.

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Пока неизвестно, закончилась ли эта история расставанием.

Отметим, что немец принадлежит "Ливерпулю", но свой последний матч за клуб он провел в конце мая 2018 года. Тогда Лорис стал антигероем финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве.

Сначала голкипер выбрасывал мяч из рук и случайно попал в ногу нападающему "Реала" Кариму Бензема, от которой "круглый" залетел в сетку – так мадридцы открыли счет в поединке. А затем он не сумел парировать далеко не самый сложный удар в исполнении Гарета Бэйла и позволил валлийцу установить окончательный результат – 3:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее немецкого комментатора отстранили от работы за намек на секс с девушкой Кариуса.