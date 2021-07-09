Американская модель занялась гольфом и обрела невероятную популярность. Фото девушки

Американская модель Бри Терези круто изменила свою жизнь, ради шутки согласившись на фотосессию на поле для гольфа. Эта съемка нашла отклик у пользователей Instagram и помогла ей значительно увеличить количество поклонников.

Как сообщает издание New York Post, в начале июня она одела высокие туфли на каблуках, короткие шорты и топик и показала подписчикам, как пытается загнать мяч в лунку. По словам девушки, играть в гольф в такой обуви – крайне непростое занятие.

"Я заметила огромный всплеск заинтересованности в моей персоне после того, как начала показывать, как я играю в гольф. На моих видео стало намного больше просмотров и комментариев, чем на тех постах, где я просто позировала в бикини. На меня подписались 200-300 тысяч человек, а количество просмотров увеличилось на несколько миллионов", – рассказала Терези.

Видео дня

Стоит отметить, что Бри пришлось ограничить количество времени, которое она проводит с клюшкой, поскольку теперь у нее нет отбоя от предложений принять участие в той или иной фотосессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, американка Пейдж Спиранак, которая носит неофициальный статус самой красивой гольфистки мира, рассказала, как за ней шпионили в бинокль.