Красивейшая гольфистка мира рассказала, как за ней шпионили в бинокль

Знаменитая американка Пейдж Спиранак, которую многие негласно называют самой красивой гольфисткой мира, пожаловалась на старомодность некоторых клубов для занятия этим видом спорта.

Спортсменка рассказала, что ей было неприятно, когда она увидела, как некоторые скрытно наблюдают за ее игрой в гольф в откровенных нарядах.

"Я бывала в клубах для гольфа, в которых мужчины использовали бинокль, чтобы следить за мной с большого расстояния. А некоторые люди спрашивали, кто пустил меня в клуб", – цитирует слова Спиранак издание The Sun.

Пейдж также высказалась о том, что недавно один из лучших гольф-клубов США впервые за свою 108-летнюю историю разрешил женщинам претендовать на членство. Ранее они могли играть только по воскресеньям в качестве гостей.

"Когда ты приходишь в такие старомодные места, ты не ощущаешь себя как дома. Они не позволят всем людям становиться членами клуба, не примут всех в свои ряды", – поделилась Спиранак своим мнением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее она призналась, что выступает на турнирах без белья.