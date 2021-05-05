Американская чемпионка в бикини показала, как выглядит "самое идеальное тело на планете"

Американка Кения Роуз произвела фурор среди 160 тысяч своих подписчиков в Instagram, на своем примере продемонстрировав, для чего девушке необходимо ходить в тренажерный зал.

26-летняя Роуз несколько раз выигрывала национальный чемпионат по фитнесу и бодибилдингу, выступая в категории "фитнес-бикини". Спортменка снялась в купальнике, собрав огромное количество восторженных комментариев. Юзеры восхищаются телом фитоняшки, называя его "самым идеальным на планете".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью красотки.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная датская фитнес-модель Николь Дентодри без стеснения полностью разделась перед фотографом.