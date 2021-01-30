"Королева WWE" сделала новую грудь и вызвала восторг фанатов

12-кратная чемпионка WWE Raw [World Wrestling Entertainment – американская публичная компания, занимающаяся проведением мероприятий рестлинга] среди женщин и бывшая чемпионка NXT Эшли Элизабет Флиер, выступающая в WWE под именем Шарлотт Флэр, поразила фанатов своей трансформацией.

Девушка, обладающая негласным титулом "Королева WWE", вышла в ринг с новой грудью, что сразу отметили поклонники.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как менялась внешность спортсменки с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Флер в 2017 году стала жертвой хакеров. Интернет-бандиты выложили в открытый доступ интимные фотографии знаменитой рестлерши, которые хранились у нее на компьютере.