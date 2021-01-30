"Королева WWE" сделала новую грудь и вызвала восторг фанатов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,2 т.
Шарлотт Флер

12-кратная чемпионка WWE Raw [World Wrestling Entertainment – американская публичная компания, занимающаяся проведением мероприятий рестлинга] среди женщин и бывшая чемпионка NXT Эшли Элизабет Флиер, выступающая в WWE под именем Шарлотт Флэр, поразила фанатов своей трансформацией.

Девушка, обладающая негласным титулом "Королева WWE", вышла в ринг с новой грудью, что сразу отметили поклонники.

Фанаты отметили возвращение спортсменки
Пользователи обратили внимание на изменения
Шарлотт Флэр сделала новую грудь

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как менялась внешность спортсменки с 2014 года.

2014 год
Шарлотт Флэр
Шарлотт Флэр во время фотосессии
Шарлотт Флэр делает селфи
2015 год
Шарлотт Флэр перед турниром
Шарлотт Флэр в золотисто-черном
Шарлотт Флэр в черном купальнике
2016 год
Шарлотт Флэр в розовом
2018 год
Шарлотт Флэр с чемпионским поясом
Шарлотт Флэр в спальне
Шарлотт Флэр
2019 год
Шарлотт Флэр на пляже
2020 год
Шарлотт Флэр в платье
Шарлотт Флэр
Шарлотт Флэр после тренировки

Как сообщал OBOZREVATEL, Флер в 2017 году стала жертвой хакеров. Интернет-бандиты выложили в открытый доступ интимные фотографии знаменитой рестлерши, которые хранились у нее на компьютере.

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