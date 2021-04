Актриса фильмов для взрослых сообщила о предоставлении эскорт-услуг игрокам "Манчестер Юнайтед"

Венгерская актриса фильмов для взрослых Шона Риверс рассказала, что предоставляла эскорт-услуги трем игрокам "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание The Sun, во время записи подкаста How To Be A Pornstar она пожаловалась на то, что из-за своего статуса футболисты не любят платить за секс.

"Они рассчитывают на то, что ты будешь с ними, поскольку они знамениты, но на самом деле они не хотят ходить с тобой на настоящие свидания. Им нужно, чтобы ты была рядом, но оставалась в тени. То, что у них есть много денег, ничего не говорит об их щедрости", – рассказала Риверс.

Она также заявила, что один из них тайком взял 200 евро из ее гонорара, чтобы заплатить за пиццу. Когда Шона спросила у него об этом, футболист ответил, что у него якобы больше нет денег.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на снимки Риверс, опубликованные на ее странице в Instagram. На ее профиль в социальной сети подписались 146 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую актрису фильмов для взрослых.