Абсолютная чемпионка мира из Украины снялась обнаженной в профессиональной фотосессии. Видео

Полтавчанка Алина Яман устроила настоящий фурор в Instagram, снявшись в профессиональной эротической фотосессии. Украинская спортсменка, выигравшая осенью 2020 года чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу в категории бодифитнес (рост более 168 см ), выложила откровенные снимки у себя в аккаунте.

В кадре 36-летняя Яман позирует полностью обнаженной, прикрываясь лишь пиджаком.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на эти и другие снимки нашей красавицы.

Алина пробовала свои силы в разных дисциплинах, выступая на национальном и международном уровне в течение нескольких лет в дисциплинах "фит-модель" и "фитнес-бикини".

Но свои первые награды на международной сцене Алина Яман смогла завоевать перейдя в бодифитнес.

Отметим, что Яман в октябре этого года в финском Лахти стала абсолютной победительницей турнира IFBB Nordic Cup в бодифитнесе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская спортсменка Оксана Бригидир, которая прошлой зимой стала чемпионкой мира по фитнес-бикини, поразила свои поклонников в Instagram откровенной фотосессией.