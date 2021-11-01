Чемпионка мира из Украины снялась обнаженной. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Оксана Бригидир

Украинская спортсменка Оксана Бригидир, которая прошлой зимой стала чемпионкой мира по фитнес-бикини, поразила свои поклонников в Instagram откровенной фотосессией. 31-летняя львовянка, выигравшая в свое время турнира в лиге профессионалов Международной федерации "Elite Pro", снялась обнаженной.

В кадре на девушке лишь мокрая рубашка, которая практически не скрывает потрясающих форм фитоняшки. В комментариях юзеры не смогли пройти мимо такой красоты, завалив украинку восторженными комплиментами.

Оксана Бригидир снялась топлес
Оксана Бригидир
Видео дня
Оксана Бригидир выложила кадры с фотосессии
Оксана Бригидир поразила откровенной сьемкой
Оксана Бригидир снялась обнаженной

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и на другие фотографии красотки.

Оксана Бригидир
Оксана Бригидир на море
Оксана Бригидир в желтом
Оксана Бригидир дома
Оксана Бригидир после тренировки
Оксана Бригидир на турнире
Оксана Бригидир перед выступлением
Оксана Бригидир на курорте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана порадовала фанатов подобным соблазнительным снимком.

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