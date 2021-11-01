Чемпионка мира из Украины снялась обнаженной. Фотофакт

Украинская спортсменка Оксана Бригидир, которая прошлой зимой стала чемпионкой мира по фитнес-бикини, поразила свои поклонников в Instagram откровенной фотосессией. 31-летняя львовянка, выигравшая в свое время турнира в лиге профессионалов Международной федерации "Elite Pro", снялась обнаженной.

В кадре на девушке лишь мокрая рубашка, которая практически не скрывает потрясающих форм фитоняшки. В комментариях юзеры не смогли пройти мимо такой красоты, завалив украинку восторженными комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана порадовала фанатов подобным соблазнительным снимком.