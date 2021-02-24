44-летняя жена Луиша Фигу поразила телом в купальнике

Шведская модель Элен Сведин, которая является женой легендарного португальского футболиста Луиша Фигу, произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников в Instagram, продемонстрировав невероятную физическую форму в 44 года.

Девушка выложила снимок в купальнике, собрав огромное число восторженных отзывов от своей 100-тысячной армии подписчиков.

Фанаты не смогли сдержать эмоций, признаваясь шведке в любви и восхищаясь ее красотой. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность

Шведская модель и обладатель Золотого и Бриллиантового мячей познакомились в 1996 году. Свадьба прошла в приватной обстановке 16 мая 2001-го года в посольстве Португалии в Мадриде. С тех пор у пары родилось трое дочек: Даниэла (1999), Мартина (2002) и Стелла (2004).

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