44-летняя жена Луиша Фигу поразила телом в купальнике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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44-летняя жена Луиша Фигу поразила телом в купальнике

Шведская модель Элен Сведин, которая является женой легендарного португальского футболиста Луиша Фигу, произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников в Instagram, продемонстрировав невероятную физическую форму в 44 года.

Девушка выложила снимок в купальнике, собрав огромное число восторженных отзывов от своей 100-тысячной армии подписчиков.

Фанаты не смогли сдержать эмоций, признаваясь шведке в любви и восхищаясь ее красотой. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность

Шведская модель и обладатель Золотого и Бриллиантового мячей познакомились в 1996 году. Свадьба прошла в приватной обстановке 16 мая 2001-го года в посольстве Португалии в Мадриде. С тех пор у пары родилось трое дочек: Даниэла (1999), Мартина (2002) и Стелла (2004).

Элен Сведин в купальнике
Элен Сведин на берегу
Элен Сведин на пляже
Элен Сведин

Как сообщал OBOZREVATEL, жена тренера "Динамо" показала себя в соблазнительном бикини. Мария Гусева выложила фотографии в купальнике, подчеркивающем ее эффектные формы.