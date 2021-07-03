Звезды старше 60, которые обожают обнажаться на камеру. Фото

Многие голливудские красотки обожают показывать свою фигуру в бикини в социальных сетях и соревноваться с другими, чье фото больше соберет лайков и комментариев от восхищенных поклонников.

А вот их старшие коллеги редко публикуют обнаженные фото, поскольку побаиваются хейта в свой адрес. Некоторые же из них, хотя и перешли 60-летний рубеж, уверены в своей красоте, и не только не показывают свое голое тело миллионной аудитории, а и даже снимаются без одежды для глянца. OBOZREVATEL сделал подборку фото звезд за 60, которые смело оголяются на камеру.

Крис Дженнер, 65 лет

Накануне 2016 года глава клана Кардашьян-Дженнер снялась в эротическом календаре журнала Love Magazine. Крис, мама шестерых детей, позировала в бассейне, дополнив свой черный купальник массивными украшениями. Однако, и в последние годы Крис нередко позирует для фото в своем роскошном бассейне и в купальниках, и даже без них.

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Шэрон Стоун, 63 года

Пару лет назад актриса полностью обнажилась для американского Harper's Bazaar. В интервью журналу она рассказала, что главное – это не внешность, а способность любить себя. Стоун показала эту любовь в себе на камеру и доказала, что и за 60 можно выглядеть на все сто, если светиться радостью и любовью.

Я знаю, что у меня дряблый зад. Но я и не пытаюсь быть первой красоткой мира. Сексуальность заключается не в упругости груди, а в том, чтобы получать удовольствие от настоящего момента, веселиться и любить себя настолько, чтобы суметь полюбить кого-то еще.

Никола Гриффин, 60 лет

Никола Гриффин известна в мире как самая взрослая современная модель. При этом, она не работала в модделинге, когда была молодой. Женщина просто знала, что она красива и может понравиться дизайнерам. Так, несколько лет назад она разместила свои фото в одном из модельных банков и написала, что ее дети давно уехали из дома, и ей нужно чем-то заняться. Сейчас ее снимки украшают Sports Illustrated и номера британского издания SLiNK.

Дженис Дикинсон, 66 лет

Дженис Дикинсон позиционирует себя как первая в мире супермодель. Хотя годы ее славы давно прошли, она по-прежнему держит себя в форме и не имеет ни одного лишнего килограмма. При этом, состояние ее кожи оставляет желать лучшего. Впрочем, для 66 лет Дженис Дикинсон выглядит прекрасно, что позволяет ей фотографироваться на пляжах в мини-бикини.

Джулиана Мур, 60 лет

Актриса и звезда "Отчаянных домохозяек" Джулиана Мур разменяла седьмой десяток. Но она все равно обожает надевать раздельный купальник и фотографироваться для брендов белья. И это неудивительно, поскольку не каждой женщине удается подойти к 60 годам в такой форме. Актриса утверждает, что ее форма – заслуга генетики и диет.

Донателла Версаче, 66 лет

Эта известная итальянка уже давно доказала, что она женщина без комплексов. Как бы ни критиковали фигуру Версаче, дизайнер не стесняется публиковать в Instagram фото в бикини.

Известно, что раньше Донателла ненавидела свою внешность. В молодости она буквально помешалась на лишнем весе, питалась одним рисом и овощным пюре, а позже начала "перекраивать" лицо у пластического хирурга. В последние годы по фото можно догадаться, что знаменитость наконец-то смогла принять себя и полюбить.

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