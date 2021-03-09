Эти звезды случайно обнажились на публике: их фото облетели весь мир

Звезды мирового и отечественного шоу-бизнеса всегда собирают много внимания поклонников. Селебрити часто экспериментируют с эпатажными образами, чтобы разжечь интерес зрителей.

Однако, иногда платья спадают, рвутся или расстегиваются в самый ответственный момент под прицелом камер. OBOZREVATEL вспомнил конфузы, которые происходили со звездами на сцене и перед фанатами из-за неудачно подобранной одежды.

Неприятная ситуация произошла с рэпершей Ники Минаж на фестивале Made in America. Платье съехало, грудь обнажились и Ники взбудоражила публику слишком откровенным образом. Однако, хип-хоп исполнительница не остановила выступление, продолжила петь и танцевать, прикрывая грудь рукой.

Тони Брэкстон 53 года, а она так же разжигает любопытство фанатов откровенными костюмами на сцене. Однако, одно платье сыграло с певицей злую шутку: серебряная ткань на тонких завязках настолько сползла во время выступления, что полностью обнажила ягодицы. Закрываясь жакетом, Тони продолжила петь.

Украинская певица Алина Гросу шокировала фолловеров в Instagram, опубликовав фото конфуза с полупрозрачным платьем, где она полностью показала обнаженную грудь на концерте. Исполнительница в шутку написала: "Так выкладывалась, что все выложилось на последнем фото".

Популярная украинская певица Даша Астафьева попала в пикантную ситуацию на концерте "Лига звезд" в Киеве. В начале выступления у исполнительницы был длинный красный плащ, который позже Дарья сняла и осталась в коротком платье с глубоким декольте. На последней минуте выступления секс-символ группы "Nikita" выполняла ритмичные движения и случайно обнажила грудь.

Наталья Могилевская вышла на сцену в полупрозрачном розовом платье. Во время исполнения песни она очень увлеклась и не заметила, как обнажила грудь. В такое неудобство певица попала прямо на сцене перед полным залом Дворца "Украина".

Известная американская поп-певица Селена Гомес вышла на публику в Лондоне в полупрозрачной водолазке без белья. Стилисты не учли качество ткани, которая полностью выставила грудь напоказ.

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