Эти звезды случайно обнажились на публике: их фото облетели весь мир

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Папарацци
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Знаменитости случайно обнажились на публике

Звезды мирового и отечественного шоу-бизнеса всегда собирают много внимания поклонников. Селебрити часто экспериментируют с эпатажными образами, чтобы разжечь интерес зрителей.

Однако, иногда платья спадают, рвутся или расстегиваются в самый ответственный момент под прицелом камер. OBOZREVATEL вспомнил конфузы, которые происходили со звездами на сцене и перед фанатами из-за неудачно подобранной одежды.

Ники Минаж полностью оголила грудь на сцене.

Неприятная ситуация произошла с рэпершей Ники Минаж на фестивале Made in America. Платье съехало, грудь обнажились и Ники взбудоражила публику слишком откровенным образом. Однако, хип-хоп исполнительница не остановила выступление, продолжила петь и танцевать, прикрывая грудь рукой.

Тони Брэкстон разорвала платье прямо на сцене.

Тони Брэкстон 53 года, а она так же разжигает любопытство фанатов откровенными костюмами на сцене. Однако, одно платье сыграло с певицей злую шутку: серебряная ткань на тонких завязках настолько сползла во время выступления, что полностью обнажила ягодицы. Закрываясь жакетом, Тони продолжила петь.

Алина Гросу обнажила грудь во время выступления.

Украинская певица Алина Гросу шокировала фолловеров в Instagram, опубликовав фото конфуза с полупрозрачным платьем, где она полностью показала обнаженную грудь на концерте. Исполнительница в шутку написала: "Так выкладывалась, что все выложилось на последнем фото".

Даша Астафьева обнажила грудь на сцене в прямом эфире.

Популярная украинская певица Даша Астафьева попала в пикантную ситуацию на концерте "Лига звезд" в Киеве. В начале выступления у исполнительницы был длинный красный плащ, который позже Дарья сняла и осталась в коротком платье с глубоким декольте. На последней минуте выступления секс-символ группы "Nikita" выполняла ритмичные движения и случайно обнажила грудь.

Наталья Могилевская показала грудь на концерте.

Наталья Могилевская вышла на сцену в полупрозрачном розовом платье. Во время исполнения песни она очень увлеклась и не заметила, как обнажила грудь. В такое неудобство певица попала прямо на сцене перед полным залом Дворца "Украина".

Селена Гомес появилась на публику без бюстгальтера.

Известная американская поп-певица Селена Гомес вышла на публику в Лондоне в полупрозрачной водолазке без белья. Стилисты не учли качество ткани, которая полностью выставила грудь напоказ.

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