Звезда спорта появилась обнаженной на обложке Playboy

Двукратная чемпионка мира по прыжкам с трамплина Юлиане Зайфарт снялась в эротической фотосессии для немецкого журнала Playboy.

Фото обложки 30-летняя спортсменка опубликовала на личной странице в Instagram. На ней Зайфарт позировала полностью обнаженной.

"Мне разрешили показать обложку нового номера Playboy. Это было отличное приключение, я очень счастлива", – написала в комментарии к снимку Зайфарт.

На другом фото, которое опубликовано на странице Playboy Deutschland в Instagram, Юлиане позирует в одних трусах. Образ дополнен черными крыльями за спиной.

Напомним, что Юлиане Зайфарт – немецкая прыгунья с трамплина, участница зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях. В прыжки Юлиане пришла из горных лыж, которыми занималась с детства.

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