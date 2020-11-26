Модель снялась обнаженной для обложки глянца в протест запрета абортов в Польше и сделала резкое заявление

Польская модель Аня Рубик снялась в откровенной фотосессии для декабрьского номера издания Vogue, который посвятили протестам из-за запрета абортов.

Фото обложки знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На одном из снимков Рубик позировала полностью обнаженной. Она замоталась в красную ткань, которая будто связывает ее руки. На щеке у модели нарисована молния, что является одним из символов протестов в Польше.

К слову, Рубик объяснила, что поддерживает движение против запрета абортов, а фотосессией хотела передать бунт польского общества. Она считает, что власти пытаются забрать у женщин их право распоряжаться телом и жизнью в целом.

"Я хотела, чтобы фотосессия передала бунт и нашу силу. На фото я обнажена. В патриархальных строях женское тело подвергается сексуализации, является чем-то плохим, выходящим за рамки норм. Именно поэтому обнаженность стала символом революции женщин. В данный момент в Польше пытаются отобрать у женщин право распоряжаться их собственной жизнью и своим телом", – написала Рубик.

Напомним, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши признал незаконным право женщины на аборт в случае выявления у плода серьезного порока или неизлечимого заболевания. Акции протеста начались в этот же день и впоследствии охватили все крупные города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 18-летняя Кайя Гербер снялась обнаженной для обложки японского Vogue.