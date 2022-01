Женщине удалили грудные импланты, с которыми она ходила 45 лет. Видео не для слабонервных

Пластический хирург из США Джерри Чидестер показал в соцсетях пугающее видео, на котором запечатлел для подписчиков грудные импланты 45-летней давности. Его пожилая пациентка ходила с силиконом критически долгое время, не подозревая насколько это опасно для ее здоровья.

На одном из своих многочисленных видео в TikTok Чидестер объяснил, что женщинам, которые решились на увеличение груди, нужно делать повторные операции каждые 10-15 лет. К нему обратилась клиентка, которая об этом не знала.

По словам хирурга, пациентка не жаловалась на сильные боли, однако она начала ощущать дискомфорт. Ее грудь стала слишком твердой.

"Ей было около 60-ти лет. Она вставила импланты, когда была совсем юной. Тогда в США хирурги не предупреждали, что силиконовая грудь – недолговечное устройство и его нужно со временем менять. Женщинам говорили: "Все будет в порядке, ходите". Но это не так", – прокомментировал Чидестер.

На шокирующих кадрах хирург показал 45-летние импланты, которые в срочном порядке удалил своей пациентке. Они напоминают сгнившие фрукты: апельсин или яблоко, покрытое плесенью.

Доктор также продемонстрировал, как выглядят нормальные силиконовые протезы для груди. Содержание не вытекает из них при разрезе, нет неприятного запаха, а цвет – прозрачный.

Breast implants are not permanent devices. Talk to your plastic surgeon to see if you need them exchanged!

