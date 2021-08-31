Женщина не занималась сексом 12 лет и забыла, как это делать

35-летняя Джульетта Эррера на протяжении 12-ти лет не занималась сексом. Такое решение она приняла после того, как познакомилась с женщиной-христианкой во время своего путешествия по Индии.

На Джульетту так сильно повлиял новый религиозный опыт, что она решила полностью отказаться от "пагубных привычек". Об этом пишет издание The Sun (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Она помолилась за меня, и у меня был действительно прекрасный опыт общения с Богом. Так началось мое путешествие с верой. Я хотела перестать употреблять наркотики, заниматься сексом, не пить и полностью изменить свой характер внутри", – объяснила подробнее 35-летняя женщина.

Видео дня

Однако в прошлом году Джульетта начала встречаться с мужчиной, после чего решила пересмотреть свои убеждения.

Она очень нервничала перед первой интимной близостью после 12-летнего воздержания. По словам, женщины, ей в буквальном смысле пришлось заново учиться заниматься сексом.

"У меня есть подруги, которые рассказывали по моей просьбе, как это делать, как двигаться… После чего я просто начала тренироваться на полу", – сказала Джульетта с улыбкой на лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 45-летняя Наташа Оуэнс не занималась сексом со своим мужем на протяжении 15 лет после того, как перенесла несколько тяжелых операций. Ей удалили большую часть влагалища из-за серьезного заболевания.